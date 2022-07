Falta de medicamentos en hospitales públicos

En lo va de este año he asistido regularmente todos los meses a retirar mis medicamentos en Medicina Familiar en uno de los hospitales del IESS pero, ¿qué ha pasado? La decepción de siempre. Los doctores que muy gentilmente atienden en ese consultorio me decían y me siguen diciendo la consabida frase: “no hay medicamentos”. Sin embargo, la señora ministra de Salud de aquel entonces y que afortunadamente ya no está en funciones, decía en todas las entrevistas que le hicieron que “sí había medicamentos”. Es tristísimo ver a personas humildes haciendo antesala en ese consultorio, regresar a sus respectivos domicilios sin haber recibido sus medicamentos; algunos de ellos, no conformes con la respuesta que reciben, insultan, gritan y hacen conocer su malestar de manera libre y espontánea, porque se sienten burlados y con razón. Es un grito al cielo, al sol, a las estrellas, sin respuesta alguna. Algunos van con lo justo, con su pasaje de ida y vuelta, para no recibir nada. Hay un nuevo ministro de esa cartera de Estado. Ojalá que este sí se amarre los pantalones, y pida los recursos al Ministerio de Finanzas para la compra inmediata de medicamentos, y se surta a todos los hospitales del MSP y del IESS, porque esto que quieren hacer, que el paciente, afiliado, jubilado, retire los medicamentos en las farmacias de su barrio, no va a funcionar. ¡Hasta cuándo tanta inoperancia, tanta ineficiencia! Se supone que al frente de la administración del actual Estado hay gente que trabaja y ha trabajado en el sector privado, donde las cosas se manejan y se mueven de mejor forma.

Roberto Flores