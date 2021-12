Extradición de un supuesto miembro del Cartel de Sinaloa

Estupor y asombro causa la noticia sobre los requisitos que el presidente de la Corte Nacional de Justicia pide a los Estados Unidos de América para poder extraditar a una persona señalada como miembro del Cartel de Sinaloa.

Entre estos requisitos consta el de que no será ejecutado (de acuerdo) ni sometido a penas que atenten contra su integridad (supongo que si lo encuentran culpable tendrá una condena); no ser perseguido por razones que no vienen al caso, porque este señor está acusado por narcotráfico, no por otras causas.

Que no sea enjuiciado por otras causas ajenas al tema del que se lo acusa. ¿Acaso el jurista no sabe que en el sistema penal americano puede haber concurrencia de otros delitos?

Y escribo esto por que pregunto: ¿qué garantías le dan a las personas que por diversas circunstancias son privadas de su libertad e ingresadas a nuestros hoteles penitenciarios, en donde son masacrados individuos por delitos menores?

Por eso debería luchar.

Solo falta que al sujeto se lo condecore.

Luis Casal Cabello