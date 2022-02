¿Existe justicia en el país?

Los ciudadanos se preguntan ¿qué es la justicia en nuestro país? ¿Un sueño inalcanzable? La ética y la moral son fundamentales para el ejercicio de toda actividad o profesión. La administración de justicia debe estar en manos de profesionales honestos, capaces, con vocación, insobornables, libres de temores y que no aspiren a hacer de la judicatura un medio de enriquecimiento ilícito. Los ejemplos sobran, con noticias de fiscales, jueces, gobernadores, alcaldes, entre otros, destituidos, presos, con grilletes, confinados en sus casas o fuera del país, y que no han sido sentenciados. Otro problema son los crímenes, robos, asaltos, secuestros, violaciones, narcotráfico, y la justicia funciona a medias. Son cientos los juicios que tienen que resolver y es, precisamente, donde las autoridades y abogados se valen de “artilugios” para aplicar leyes benignas como la prisión preventiva, que ya es alarmante y escandalosa. Por otro lado, se está nombrando tres jueces para la Corte Constitucional. Cuatro de los postulantes reclaman la presunta falta de transparencia, reacusando a los de la comisión calificadora. Y así se comienza. Ayer fueron los narcogenerales, hoy son los jueces sin visa. Vivimos en un estado de justicia fallida. Los ecuatoriano, no podemos olvidarnos de cada corrupto o de cada crimen que merece respuesta.

Robespierre Rivas Ronquillo