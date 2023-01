La etapa de la vejez

La vejez constituye un proceso heterogéneo a lo largo del cual se acumulan las necesidades, limitaciones, cambios, pérdida de capacidades y fortalezas humanas. Una madre adulta mayor es vulnerable, y hay que asistirla con actitud positiva, con fe, para apoyarla hasta su morada. La unión familiar debe jugar un papel importante entre los hijos, nietos, nueras, yernos, etc. No olvidarse cuando la “vaca era ternera”. Hoy la ternera debería aparecer y dar de lactar a esa vaca vulnerable. Hay que delegar funciones para todos los hijos y atender a la madre. Ahora que necesita de ellos, ser pilares en cada función y darle una vida sana. Sin embargo existen hijos desadaptados que no se preocupan por reservar recursos económicos para ella, y desvían sus fondos para otros bienes, sin un ápice de humanidad.

El tiempo es un cheque en blanco, y el depositante es el karma de lo sucedido en su vida. Una bella ancianidad es la mejor recompensa de una bella vida. La vejez son los pasos lentos que el anciano carga, con un niño y un adulto en su historia. Recuerda: lo que siembras cosechas.

Javier Valarezo Serrano