Sobre los estados de excepción

El presidente de la República ha prolongado el estado de excepción en la Zona 8. ¿Fue efectivo el que terminó el 13 de septiembre? Según los medios de comunicación se ha tomado presas a más de 700 personas y se ha decomisado armas y droga, pero la percepción ciudadana es que los problemas delincuenciales siguen igual y que las muertes violentas han aumentado. Los elementos voluntarios de FF. AA. que han venido a hacer los operativos son traídos en su mayoría de la Sierra, por lo que no conocen el medio y al no ser su función primigenia el control de la delincuencia, están solo como colaboradores de la Policía, sin tener poder de decisión ni autonomía. El pasar más de un mes lejos de sus hogares, en brigadas y cuarteles sin comodidades para acogerlos eficientemente, teniendo en muchos casos que dormir en el suelo, va minando su voluntad, provocando cansancio y desgano, más todavía al darse cuenta de que el trabajo de la Policía no es eficaz. Están desprotegidos al no contar con un tipo de arma que facilite su trabajo y el patrullaje lo hacen en camiones pesados, no aptos para su misión. Su trabajo en Socio Vivienda ha sido infructuoso; con su presencia se han frenado los actos delictivos mas los moradores saben que al salir los militares volverán los pillos, quizás con más fuerza a castigar a los delatores. Hace falta una política de Estado que combata los delitos con la participación real de los ciudadanos. Sobre la pregunta de la Consulta que involucra a FF. AA. para colaborar con la Policía en el control de la delincuencia, en su mayoría no están de acuerdo. Dicen no estar formados para este trabajo, que su misión es muy diferente, y sus elementos pueden corromperse; que no tienen armamento ni carros para patrullar; que siempre estarán bajo órdenes de la Policía y su inteligencia y que si así se da el pronunciamiento de los ciudadanos, tendrán que someterse a capacitación sobre leyes, criminalística, etc., sin resultados inmediatos.

Ab. Rodrigo Herrera Cañar.