La época que vivimos

Aprendí todo lo bueno. Aprendí todo lo malo. Sé del beso que se compra. Sé del beso que se da. Del amigo que es amigo. Siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Así describe el tango Las cuarenta el rumbo que ha tomado el mundo, este Ecuador de la incertidumbre y de la familia que sobrevive y que se une solo en tiempos de guerra, de fútbol y de Navidad. Hoy no vales por lo que eres, por tu preparación, pues puedes comprar títulos, hasta ‘honoris causa’, en cualquier país. No vales por la ética, ahora vales si tienes plata, si tienes las conexiones apropiadas con los políticos. No vales por tu cultura, es la época del facilismo de la tecnología, de internet, de celulares, de sexo exprés.

Dr. Manuel Posso Zumárraga