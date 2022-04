Una época de la cual no tendremos buenos recuerdos

Definitivamente no estamos en una época de la cual podríamos tener buenos recuerdos, todo se está complicando. Primero, la pandemia, que el presidente usa como un éxito inesperado que dice ser por su labor, lo cual no objetamos. Segundo, la sombra maligna de un expresidente que por 10 años estigmatizó al país y solo dejó malestar y pobreza; con su equipo siguen haciendo daño desde el exterior en lugar de vivir con tranquilidad, aunque falsa, adquirida en su mandato. Desde la Asamblea crea intranquilidad, no sabemos con qué fin pues vemos muy dudoso que vuelva a pisar esta tierra en vida. Ya no se puede salir a la calle tranquilo, a un restaurante, cine o mall; al visualizar una moto con dos ocupantes pensamos que vamos a ser agredidos o robados. ¿Qué hace el gobierno por evitar estos problemas? Nada o muy poco, y no se soluciona con cambiar gabinete o puestos de importancia cuando la Asamblea da vía libre y protege la delincuencia sin cumplir con su verdadero papel de guardián y protector del pueblo que la eligió. Pidamos al gobierno que actúe con fuerza y dirigentes capaces que puedan enderezar un país lleno de temor, invasión extranjera y terrorismo, ante la pobreza y falta de vivienda, etc. Al recorrer Guayaquil vemos por todos lados edificios, hospitales, aduanas, colegios, etc., abandonados, sin nadie que los cuide o les dé uso adecuado. Podría quizá el Municipio reemplazar un macetero pintado por un hogar para desvalidos.

Ing. Édgar Diminich M.