Lo que empeora la situación del Ecuador

Es triste lo que está pasando en nuestro país. Nunca nos imaginamos que un virus mortal fuese a afectar nuestra salud, encerrándonos en nuestras casas, sin tener remedios efectivos para solucionar la enfermedad, la cual está aterrorizando al Ecuador y a todo el mundo. Además nos estamos dando cuenta de los resultados económicos dejados por el gobierno anterior y la debilitad y falta de carácter y fortaleza del actual, que está poniendo al país en un estado de inhabilidad ante todos los países del mundo. No podemos entender cómo los mismos ecuatorianos son capaces de actuar en contra de sus conciudadanos en actos bochornosos y con falta de pulcritud, de manera dolosa, sobre todo perjudicando a los que no poseen nada material y que por no tener trabajo deben acudir a medios del Estado, que a su vez están dirigidos en gran parte por personas con baja moral. No tenemos el remedio para solucionar la actual situación . Y no sabemos quién está a la cabeza del gobierno, lo cual empeora más nuestra situación económica, de salud y de moral.

Ing. Édgar Diminich