Elecciones

A siete meses de elegir prefectos, alcaldes, concejales y consejeros, los partidos políticos más conocidos ya anuncian a sus candidatos. Hace días, un viejo y zorro político dijo: “es que el pueblo no sabe elegir”. ¿Conocemos los ciudadanos los requisitos mínimos que la ley pide para ser candidato a estas dignidades? No, ni los requisitos ni las funciones que deben de cumplir. Para ser concejal se requiere ser ciudadano en ejercicio y haber residido en la ciudad los dos años anteriores, o haber nacido en ella. Funciones: resolver materias en que las leyes exigen acuerdo del concejo; fiscalizar la gestión del alcalde y el cumplimiento de planes y programas de inversión. No se necesita ningún título, ni siquiera ser bachiller. ¿Cómo puede una persona con conocimientos básicos y cuyas actividades laborales jamás han estado relacionadas a este tipo de trabajo, fiscalizar actos y contratos que firman los alcaldes? Los partidos los escogen como candidatos y así se aseguran de hacer y deshacer a su antojo en el municipio, como ocurre en el de Guayaquil. Pensar en hablar de federalismo resulta absurdo cuando lo que se necesita es reformar la Constitución. No es posible que a los ciudadanos nos pongan a elegir para determinadas dignidades personas que no tienen el más mínimo conocimiento del cargo. Señores políticos, dejen a un lado sus intereses personales y piensen alguna vez en el progreso de su tierra. Eduquen y ayuden a los ciudadanos para que aprendamos a elegir y escoger candidatos idóneos, por el bienestar y progreso de la patria.

Jacinto Mancero Gando