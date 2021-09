Ecuador en marcha por la no violencia

Desde el 15 de septiembre hasta el 2 de octubre de 2021 los pueblos latinoamericanos del Caribe, originarios, afrodescendientes y ciudadanos en general se conectan para movilizarse, marchar y decirle no a los distintos tipos de violencia existentes en nuestras sociedades y empezar a construir un mundo solidario y no violento a través de la 1.ª Marcha Latinoamericana por la No violencia Multiétnica y Pluricultural.

El objetivo de esta marcha es propiciar la no discriminación y la igualdad de oportunidades; reivindicar a los pueblos originarios reconociendo sus derechos y su aporte ancestral; concienciar sobre la crisis ecológica defendiendo los recursos naturales; renunciar a utilizar la guerra como forma de resolver conflictos; promover la firma y ratificación del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares; visibilizar acciones no violentas, entre otras.

La marcha se iniciará en Costa Rica con un acto de inauguración el 15 de septiembre a las 16:00. Este encuentro aspira recorrer la región para fortalecer la unión latinoamericana e ir reconstruyendo una nueva historia, en la búsqueda de una cultura de paz y no violencia.

Ecuador a través de la Asociación Mundo Sin Guerras y Sin Violencia se hace presente en este evento con una serie de actividades organizadas por varios profesionales y organizaciones comprometidas con esta acción.