Ecuador espera cambios en propuestas presidenciables

En un país pequeño como el nuestro, con riquísimos recursos naturales, resulta extraño e inconcebible que tengamos necesidades apremiantes de dinero. ¿No tenemos suficiente inteligencia? Ecuador tiene un sistema económico híbrido, mediocre. No es 100 % capitalista ni 100 % neoliberal. Continuamos vendiendo recursos primarios cuyos precios están al vaivén de las fluctuaciones de la oferta y la demanda por falta de una verdadera industrialización, saliendo a la luz la imposibilidad de poder tener un país mejor. Los futuros candidatos deben tener propuestas claras, realizables, referente a trabajo, que es lo que se necesita. Con ello se evita el incremento de adolescentes delincuentes, sicarios, prostitución temprana, drogadicción y tráfico, sobornos, sobreprecios y un largo etc. Hoy resulta hasta negativa la autoridad de ciertos padres que no tienen cómo ganarse el pan diario familiar y ¿se hacen respetar por la imposición de la mano dura? Violencia engendra violencia y senderos al delito. La gran tarea de los presidenciables es sacar al país adelante con mejor educación y salud. Invitar a industriales del mundo a utilizar los grandes recursos que poseemos y la inmensa mano de obra desocupada.

César Jijón Sánchez