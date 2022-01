¿Por qué Ecuador no despega?

En Ecuador no hay dinero para medicinas porque todo se lo robaron, los radares no funcionan porque no los cuidaron, porque la justicia apresa policías y libera delincuentes, porque el CNE no distingue entre delincuencia organizada y un partido político, porque los contralores, el uno está prófugo y el otro en la cárcel; porque la justicia no recupera el dinero robado, porque muchos asambleístas tienen glosas, porque la mayoría de los ministerios son un concurso de belleza, porque las organizaciones sociales quieren subsidios y que los paguen los ricos. Pero si los ricos se van, ya no habrá trabajo para nadie, como en Cuba, Venezuela, y Nicaragua. Lo que los ecuatorianos estamos presenciando es la demolición de la institucionalidad del país, con el sello de Montecristi. Le agradecemos al presidente su gestión de salud, pero con todo respeto, lo que los ecuatorianos necesitamos es un general de brigada para una guerra total a la delincuencia organizada, al narcotráfico y a la corrupción. El crimen se combate con las mismas armas y la dureza de las leyes; no es justo que paguemos más impuestos para mantener empresas quebradas y el descomunal tamaño del Estado, y si no entendemos esto, después de su mandato no habrá nada. ¡Que Dios salve al Ecuador!

Juan Orús Guerra