En tiempos apocalípticos el mal somete a los ciudadanos dormidos. El país inmerso en el binomio de Carondelet y olvidan que se han tomado la Asamblea, alcaldías, prefecturas, referéndums y Cpccs. Aparecen primeros en las encuestas. Si preguntan al que vende humas, sánduches, ceviches, pan, víveres, cómo votarán sus clientes: “no por quienes robaron y nos convierten en otra Cubazuela”. Millones de jubilados y afiliados (más familiares), perjudicados por quienes asaltaron y destruyeron el IESS. Miles de afectados del Issfa e Isspol. Miles de médicos despedidos por canje de médicos cubanos explotados por el SSXXI. Miles de profesores perseguidos y reemplazados por pedófilos defendidos por el poder y jueces. Miles de docentes universitarios cambiados por cubanos y exigidos con masterados mientras los ‘zurdos los compran’. Miles de estudiantes que no pudieron ingresar a la universidad; les impusieron carreras. 6 de cada 10 sin trabajo. Miles de padres de familia de hijos adictos con la tabla de droga. 18M que rechazan y huyen de la violencia desde que sacaron la Base de Manta, fronteras abiertas, leyes procorrupción y delincuencia, jueces corruptos y el regreso de Correa. Miles de militares y policías retirados que sufrieron persecución; desarticularon FF. AA. y Policía. Miles de indígenas acosados, apaleados, encarcelados. Se llevaron las donaciones internacionales, nacionales e IVA del terremoto 2016. Miles de periodistas y empleados de medios acosados y cerrados, etc. 18M de obnubilados civiles, militares y policías culpables del fin de la patria libre con fraude y la delincuencia, etc. “Echemos el miedo a la espalda y salvemos la patria”.

Juan Carlos Cobo Rueda