Dos palabras que pueden cambiar tu mundo

No falta mucho para el retorno a clases presenciales en colegios, tecnológicos, universidades, y los padres de familia deben preocuparse de tener todo listo. Hay opiniones dividas, por un lado, los que sí desean enviar a sus hijos, y por el otro los que prefieren tenerlos en casa y darles educación. Pero considero que existe un tema que necesita reforzarse en los hogares, esto es los valores, y sobre todo el buen comportamiento. Hay palabras que muchos jóvenes casi no utilizan, como “por favor” y “gracias”. Si lo pensamos, es algo tan sencillo que posiblemente no cambie al mundo, pero sí va formando un ser humano y esto es independiente de la edad. Si nos hacen un favor, lo mínimo es agradecer. ¿De quién depende esta formación? ¿De los padres o los hijos (as)? Considero que de ambos, pero, ¿qué pasa si no hay ese ejemplo en casa? La persona en crecimiento tiene que esforzarse por buscar su camino y saber qué puede y qué no puede hacer. El colegio da cierta información, pero el tema del buen comportamiento es particular de los hogares. Los jóvenes, que están constantemente en un proceso de formación, necesitan ser buenos seres humanos, pues ¿qué va a pasar cuando ingresen al mundo laboral? Primero el choque generacional, no te comportarás con alguien mayor como lo haces con tus amigos. Segundo, puede generar comentarios negativos que afecten a tu trabajo. Son nada más dos palabras, pero pueden cambiar tu mundo, quizá no hoy, pero sí a futuro.

Carlos Cordovez de la Gasca