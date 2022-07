Dos mejillas, tic-tac-90 y ¡‘bienhechito’ por ‘shunshos’!

El país puso las dos mejillas en 2019 y 2022. Quito escondido en casas, negocios y la Shyris. ¡Vamos Quito, Quito no se…! Una entelequia. No se aprendió la lección de 2019. ¿La de 2022? ¿Sin alcalde, y candidatos callados a ser elegidos por el jefe y CNE y, no por Quito? Pocos la defendieron: A. Páez, S. Espinosa marchó a la Asamblea y fuimos atacados por indígenas y activistas. ¿Atentado a G. Molina y capturaron el carro? ¿Justicia indígena, al margen de la Justicia? ¿Nadie se escandaliza ni solidariza? Amedrentamiento a otros y familias. Resoplos de la indígena-subversiva-narco-política jamás vista. El país exige que la CC señale inconstitucional la amnistía 2019. A la Justicia, no impunidad de violentos y sediciosos de junio. Que el Estado -Asamblea, Justicia y Ejecutivo - garanticen la vida, seguridad, trabajo y circulación. Respaldo a militares y policías para que protejan al país, o entreguen armas a los civiles para defender vidas y negocios. ¿Aparecen en manos de la delincuencia? Lasso: “Un expresidente sentenciado por corrupción, que vive prófugo en Bélgica, busca alterar el orden público”. Plebiscito para volver a la C. Magna 1998. Que se vayan 47 asambleístas por renunciar y acción ilegal del art. 130. F. Huerta en 2009: “Vivimos una narcodemocracia”; nadie hizo caso. Antes de partir: “organicémonos, nos estamos quedando sin república”. Si no, indígenas, subversivos, delincuencia, narcotráfico, gremios y políticos zurdos en 90 días dirán, ¡bienhechito por shunshos!

Juan Carlos Cobo Rueda