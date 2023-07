Nuestros países nunca fueron pobres sino empobrecidos por los políticos. Ahora son saqueados por los del SSXXI. Por deuda privada en dólares, la sucretización nos costó $ 13,5MM (1983-1984; la dolarización $ 8MM. A 2006 la deuda de 176 años desde 1830 por $ 17MM, Correa sin necesidad la subió a $ 70MM ¿Moreno y Lasso la suben a $ 80MM? El dólar dio poder adquisitivo de bienes, servicios y ahorro para 18M. ¿Rafael con unos $ 450MM debió volvernos un país desarrollado con obras de primera, tuvo $ 272MM más que 33 mandatarios en un siglo. Hubo sobreprecios, acuerdos entre privados, comisiones de más del 100 % y 1.000 %, al 30 % y 40 % no menos de $ 135MM o $ 180MM en corrupción en 10 años. El BID calculó en $ 70MM, más innecesaria deuda por $53MM, son $ 123MM. Y hay hidroeléctricas chatarras, chao el ferrocarril, falta de hospitales, puertos, seguridad, paz y trabajo, etc. En 10 años, 6 de cada 10 sin trabajo y cientos de miles de ecuatorianos huyen como los venezolanos, de la pobreza y violencia del SSXXI con la inoperancia de Lasso. El Aromo $ 1,5MM de corrupción y Finlandia con túnel submarino más largo del mundo Helsinki-Tallin por $ 18,7MM. Rómulo López S. escribió sobre la confiscación de dólares en 2009 y billetes cóndor de oro que venían vía Chile. Fue enjuiciado, perseguido y salió del país por temor a perder la vida. ¿La asambleísta G. Molina tuvo un atentado, denunció que iban a crear caos, culparían a la banca y a Lasso y fin del dólar? W. Spurrier: si ganan los Yasunidos se para el oro negro del ITT” (pérdida de $ 1,2MM a $ 1, 5MM anuales, desmontaje $ 500M, servicios relacionados, etc.), y ¿sería el fin del dólar? ¡Y de la patria libertaria, democrática y de derecho para siempre!

Juan Carlos Cobo Rueda