¿Hasta cuándo el doble discurso?

Lamentablemente los ecuatorianos hemos estado haciendo y diciendo barbaridades y hoy cosechamos las consecuencias. Los abogados hace mucho cruzaron la línea hacia la ilegalidad manejando argucias para ganar juicios; la ley está sobre la justicia. No puede ser que se deje en libertad a delincuentes o criminales porque no se hizo bien la denuncia, porque faltó una coma, porque las cárceles están llenas. Líderes indígenas aspiran a ser presidentes de la República y en sus propias comunidades no han podido eliminar la tasa de desnutrición infantil, siendo la sierra la que tiene mayor porcentaje y siendo ellos quienes manejan gran parte de la alimentación del país. Argumentan que por ser otra raza son discriminados y se escudan en sus propios prejuicios sin contribuir con aportes importantes al desarrollo. Hablamos de crisis económica, y academia y empresarios sabemos que el crecimiento económico se da en la medida que entren divisas internacionales. Los únicos productos fuera del petróleo que traen divisas han sido agrícolas y marinos pero la mayoría de las grandes universidades de Ecuador no tienen la carrera de agronomía. El actual gobierno debe considerar que la agricultura es uno de los mayores generadores de empleo y una de nuestras mayores fortalezas (por tierra, clima y mano de obra. Muchos creen que participar en política te hace rico; su mal manejo nos mantiene pobres. Ya basta de quejarnos de la realidad y no hacer el verdadero cambio.

Nicolás Crespo J.