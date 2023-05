Discursos de asambleístas

Es lamentable que el país tenga esta clase de políticos, por no decir politiqueros y otros calificativos en que los tiene la ciudadanía. Desde candidatos a presidente hasta concejales. No es posible que los asambleístas actuales no sepan ni siquiera leer bien “lo que les escriben sus asesores”. Me acuerdo años atrás que a un asambleísta -que antes de serlo fue futbolista profesional y buen jugador- en algún momento le tocó hablar delante de todos los asambleístas y al “leer el discurso que le habían preparado” lo hizo tan mal que fue objeto de burlas, sarcasmos, comentarios soeces. Pero es que no se trata solo de escoger a la figura pública del momento, sino de que sepa hablar bien en público y desenvolverse, con una buena dicción. El dueño del partido político escoge para tal o cual dignidad desde payasos, cantantes, gente de farándula, bachilleres, rostros de TV., gente que no sabe hablar en publico, escogidos a dedo. Lo preocupante es que profesionales de tercer nivel preparan el discurso para el asambleísta que debe intervenir en un debate (asesores). Para muestra un botón: el juicio para destituir al presidente de la República no ha tenido argumentos sólidos ni pruebas contundentes de los que fungen de interpelantes; muy aparte de que ciertos asambleístas se les han bajado de la camioneta. No tienen el número de asambleístas ni los votos suficientes para la destitución. Las leyes para todas las dignidades en este país, para las elecciones, las hacen los politiqueros, no el ciudadano común. Por eso estamos como estamos.

Roberto Flores