Los dirigentes eternos podrían estar comprometido con los atracos del sector público

Para nadie desconocido que el sector público sufre de incapacidad extraordinaria, que el mérito y posición no operan, aunque su origen esté en la Constitución. Este sector dirigido por el Estado, no solo el Gobierno, no encuentra su finalidad y sustento en derecho y acciones. Los establecimientos públicos carecen de todo por la mala política administrativa. En derecho público solo se puede hacer lo que está escrito en la ley; en el privado lo contrario: se puede hacer todo menos lo que esté prohibido por las normas. Así, los servidores públicos no pueden ser absolutamente nada creativos, menos aportar ni con un alfiler. Deben permanecer en sus puestos aunque no tengan con qué desarrollar sus actividades. En el hospital Monte Sinaí el sindicato instó a personeros del hospital a que destituyan a una enfermera por juntarse con otros 17 para comprar algo de lencería hospitalaria y seguir devengando sus salarios. Lograron obtener $83. ¿Será que eso perjudica una compra de cuantía incalculable? Sería bueno que la italiana Rosa Pavanelli, secretaria de la Federación Internacional de Servidores Públicos, que se encuentra en el país pueda enterase de la situación de los servidores públicos. Los contratos ocasionales y nombramientos provisionales eternos, jefes de Talento Humano improvisados o encargados, son temas para la dirigente internacional.

Ab. Franklin Lituma Manzo