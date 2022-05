Diferencia entre sabido e inteligente

Este Día de la Madre vi una acción de una persona cuya autoestima de sabido es de talla rascacielos. Una adulta mayor que trabaja como vendedora informal ofrecía productos a un señor que iba en su carro mientras esperaba el cambio de luz del semáforo, cuando de repente se escuchó: “se me fue, se me fue”. El hombre prosiguió la marcha llevándose el paquete de paños húmedos, cuyo valor es de $ 1, sin pagar un solo centavo. Otro conductor que iba detrás le grito: “Para qué eres vieja co… Anda a lavar platos en tu casa”, y siguió su camino. La vendedora caminó llorando hasta donde estaba su carrito con sus productos. Me acerqué a ella para consolarla y me explicó que este tipo de asaltos ocurre frecuentemente, sin importar la fecha, pero como necesita dinero le toca “pechearlos”. A través de las noticias conocimos la actitud inteligente de la niña que se salvó de ser secuestrada gracias a la veloz carrera que emprendió para escapar de un desconocido que días antes estuvo merodeando su sector. Estos dos ejemplos muestran la diferencia de daño y beneficio que con llevan el ejecútese de cada una de ellas, temas sobre los cuales los padres de familia y/o quien tengan bajo su custodia a menores de edad deben reforzar para analizar las consecuencias respectivas. Festejar ‘sabideces’ es auspiciar el crecimiento por doquier de monstruos, cual Gremlins.

Ec. Marysol del Castillo