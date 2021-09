La didáctica dentro del método científico

Despertar el gusto por la investigación científica en los niños es abrir una puerta de entrada a la observación y exploración de la realidad, involucrando una serie de fases ordenadas y lógicas, donde la didáctica y la computación junto al uso de personajes que representan a cada una de sus fases asocia el interés de aprender. Un problema es: “mi computadora no funciona correctamente”. Fase de observación: se apaga sola y abre páginas web no solicitadas. Fase de hipótesis: tal vez ha sido infectada con algún virus. Fase de experimentación: examinar una y otra vez posibles causas hasta obtener un resultado valioso. Una de las soluciones será instalar un antivirus original que escanee la computadora, encuentre virus y así eliminarlos, repitiendo la operación si continúa funcionando incorrectamente. En la conclusión: un desenlace final de todas las sospechas y de los estudios para así finiquitar que la computadora tiene varios virus debido a que el antivirus que poseía no estaba actualizado y este no logró eliminarlos por completo. Resultados: contar las fallas que ha habido en el experimento, determinando que la computadora ahora funciona bien porque se le actualizó el antivirus a una nueva versión.