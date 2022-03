Devolución IVA tercera edad

Desde hace más de tres meses presenté al SRI mi solicitud de devolución del IVA por ser de la tercera edad. No me han respondido nada y presenté mi queja. Me contestaron que la ley les da 60 días para hacer la devolución. Han pasado más de 60 días y aún no dan paso a mi solicitud. ¿Qué hace el Gobierno para protegernos a los de la tercera edad? Anunció que iban a proteger “a los viejitos de la tercera edad”. ¿Por qué no urge al SRI para que proceda a la devolución a la que tenemos derecho? Antes de la pandemia en 15 días de enviada la solicitud de devolución nos aprobaban y depositaban en nuestra cuenta el valor a devolver. ¿Qué pasa ahora? Necesitamos que el SRI se pronuncie.

Édgar Garnica Enderia