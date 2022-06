Dejémoslos en paz para no estrellarnos

Un astrónomo ha calculado que existen en nuestra galaxia cuatro civilizaciones hostiles, con las cuales, comenta, es más prudente estar calladitos y no responder a sus posibles señales, como podría ser alguna muy rara que nos ha llegado ya.

En el océano Índico existe una isla bajo soberanía de la India, cuyos habitantes matan con arco y flecha a cuantos intentan entrar en ella, aunque sea, como hace poco, a un fervoroso protestante que, nadando solo desnudo, pretendió contactarlos para salvarlos de un infierno eterno. Su mortal hostilidad, como la posible de esos presuntos extraterrestres, no provenía quizá de su maldad, sino de un legítimo instinto de conservación tras una trágica experiencia anterior de que el contacto con gente de otra raza les había transmitido enfermedades para las que no estaban inmunizados, diezmando fuertemente su población; vaya, como las que los europeos “regalamos” a los nativos americanos. Dejemos, pues tranquilos a los posibles alienígenas con sus lejanas estrellas, no sea que, por malsana curiosidad, pasándonos de listos, vayamos a estrellarnos estúpidamente nosotros.

Martín Sagrera Capdevila