Los que sí deben irse

Ingratas experiencias nos han conducido a dudar de la democracia, del mecanismo eleccionario y de quienes lo manejan. Se atribuye a un gobernante de la desaparecida URSS la frase: “…no importa quién vote, lo importante es quién cuenta los votos”. Las tecnologías permiten la manipulación de todo tipo de resultados aquí y en cualquier otra parte. Habíamos confiado en el concurso de méritos y oposición organizado por el Cpccs, y en que el CNE goce de completa autonomía financiera y administrativa; sin embargo, ahora pensamos que debían ser designados por elección popular. El firmamento de nuestra historia política se está tachonando de agujeros negros que marcan derroteros cuya orientación nos está llevando a un futuro complejo e incierto. Los integrantes de los consejos no se ponen de acuerdo, como en el caso de “descubrir” un centro de cómputo paralelo en una de sus sedes, seguido de un ‘mutis’ y caras largas que invitan al olvido cómplice. O la inconsistencia de resultados en miles de actas, que tras un parapeto de revisión no inciden en los resultados finales. ¿La frase de José Stalin ha sido totalmente cierta? Siendo un simple ciudadano y sin tomar el nombre de ningún alharaquiento colectivo que incita a la protesta destructora, solicito que -por dignidad propia y una vez demostrada la incompetencia sobre manejo transparente de resultados- pongan a disposición sus cargos. Los destinos de la nación no pueden seguir orientados por un puñado de ciudadanos que no representan a la mayoría.

Ricardo López González