Debemos instaurar una nueva moda

Las sociedades del mundo evolucionan a diario con nuevos estilos artísticos y el arte musical ha cambiado aquella libre voluntad de escuchar determinados autores y compositores. Escuchamos música instrumental y se curan autistas, es una moda que no incomoda pero que va modificando los gustos y efectos. Entonces, ¿por qué no instauramos una moda de virtudes y valores humanos para un mundo perdido? Así, si todos fuéramos honestos habría una mayoría de personas intentando ser correctos. ¿Cómo expandir la necesidad imperiosa de vivir en un mundo cubierto de virtuosos? Hace unos días visualicé un comensal en una cafetería que había hecho la cuenta de su consumo y no coincidía con la cifra de la factura. El comensal siendo honesto pidió una revisión y la mesera admitió un error. ¿Por qué cito este caso? Porque es un buen ejemplo de honestidad. Al ser honestos nos libramos de cargos de conciencia. Si las virtudes se incrementaran el mundo fuera libre de la lacra. Debemos intentar instaurar las virtudes como una moda que nos distancie de una escoria que impresiona por su alevoso intento de someter y dirigir el mundo robando, violando y viviendo sin justificar su existencia; explotando y haciendo negocios ilegales. Intentemos crear la moda de buenas imágenes, de personas humanas que se respeten y respeten a los demás.

Eduardo Jiménez