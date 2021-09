Todos debemos contribuir a detener los delitos de abuso sexual a menores

Expreso publico el 19-ago-2021 sobre la detención del abuso sexual cometido a una niña de 9 años por su medio hermano, tema que solo leer su titular llena de indignación a los lectores.

Hay que resaltar en este caso tres aristas muy importantes: primero, fue descubierto gracias a la denuncia presentada en Fiscalía por la exdocente del acusado. Si ella hubiera actuado con la indiferencia típica de “mientras no sea yo, a mí no me importa”, los abusos sexuales a la menor de edad seguirían de forma regular. La docente demostró con su denuncia que ser indiferente ante la injusticia te hace cómplice de ella y simplemente obró en ley.

Segundo, las seguridades en la mensajería de Facebook no son tan fuertes, dado que por este canal la docente recibió dos videos de contenido sexual, convirtiéndose este antecedente en un llamado de alerta sobre el tiempo y con quién sus hijos están en internet.

Tercero, la escasa comunicación entre madre e hija es más que evidente. El tema de los abusos sexuales que sufrió la menor de edad tiene antigüedad de dos años y su progenitora se enteró por la denuncia de la docente.

Al preguntar a los hijos cómo están y ellos responder “todo bien”, de seguro pasa algo y hay que investigar. Si queremos que estos casos no se repitan, todos debemos colaborar.

Ec. Marysol del Castillo