Cuatro años perdidos, los jubilados se jubilaron en el fraude

¡Lelos 17 millones! Lo advertí, llegan al poder y no lo sueltan; es la política mundial del poder ¿totalitario-democrático? Dije en Facebook que, ¿pondrían a Arauz y Yaku en la segunda vuelta? Última hora, Arauz: ¿1 vuelta? ¿Lasso en sándwich? Si “perdimos hace rato” en el Bicentenario - 10-08-1809 con cárcel y mordaza y Quito “jubilado-sumisamente”. Cuando Cynthia atacaba a Lasso, no a Moreno, y luego del fraude de “izquierda a derecha” con Moreno; una Consulta parche y no a Constituyente para desmantelar al castro-chavismo-correísta-morenista, Supercoms y Senain, vivitas con otros nombres, más deuda y más saqueo ¿con careta de derecha?

Un país militar y civil “jubilado” al golpe de Estado 2020 con sus actores premiados e impunes. Casi todos los partidos al servicio de su poder legislativo, judicial y kushki y una “ID” revivida por sus verdugos con Hervas Tik-Tok, quitando votos a Lasso.

Un Ecuador “jubilado” a la descalificación de Alvarito, “CNE” permisivo ante la compra ilegal del voto, ¿6 millones de papeletas sin destruir con error minúsculo?, no dejaron entrar a los recintos en colas interminables - innecesarias, si en los buses hay más aglomeración -; una pandemia que como en EE. UU. ayudó a la “izquierda” y ¿sin casi delegados políticos?

¿Dónde están los cinco millones de jubilados perseguidos por el correísmo, los millones de afiliados que vieron el asalto al IESS, los Madera de Guerreros y Quito Luz de América, Lasso, Nebot, los millones que no queremos ser el terror y miseria de Cubazuela, “¿jubilados”?

La revista Time reconoce complot contra Trump en las elecciones 2020, ¿por el bien del país? Biden con órdenes ejecutivas pro-PCCH van por la muerte política de “¿Trump y EE. UU.”?

Juan Carlos Cobo Rueda