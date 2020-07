Cosas de no creer en la realidad ecuatoriana

Cada vez que hay un pronunciamiento de entes públicos ecuatorianos, nos sorprenden por su simplicidad rayana en inocencia o infantilismo. Veeduría para concesión de frecuencias: no es comprensible que el Cpccs sostenga que para esta veeduría se pueda nombrar a cualquier persona; que no es necesario que sea técnico. Juez con discapacidad 100 %: ¿la entidad nominadora dejó pasar este despropósito? No solo son responsables los que conceden el carné de discapacidad, también los que los aceptan. Descalificación de partidos políticos: ¿es posible que la mayoría del CNE no entienda que indistintamente de quién inscribió y aceptó las firmas, si estas no están dentro de los preceptos legales es imperativo que en cualquier instante el ente encargado pueda calificar la legalidad y despojar del estatus mal habido? Semáforos y pandemia: la posición de que todo es responsabilidad de las autoridades solo puede provenir de una mentalidad paternalista y estatista. El desconocer la responsabilidad individual apunta a la necesidad de gobiernos centralistas que menosprecian el poder de la persona de actuar correctamente por sí sola.

Ing. José M. Jalil Haas