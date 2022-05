Que el IESS es de los afiliados es solo un enunciado romántico que se utiliza en cada cambio de gobierno para no cambiar nada. Basta mirar dónde se invierte su presupuesto y en qué porcentajes. ¿En las inversiones privativas del IESS o en las no privativas? ¿Allí está la respuesta y la trampa? En las privativas, es decir en préstamos quirografarios, prendarios, hipotecarios y en sus prestaciones, anualmente se invierten 30 o 60 % del presupuesto, y en las no privativas, en las propias del seguro, en bolsas de valores, fideicomisos, bonos basura, o sea en proyectos del Gobierno, 60 y 70 % del presupuesto anual, a cargo del Biess. Esto es un contrasentido técnico, jurídico y de simple sentido común.

Manuel Posso