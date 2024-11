Con relación a la noticia “Contralor ordena a Daniel Noboa dar trámite a la queja contra Fernando Yávar”, publicada el 11 de noviembre de 2024 en EXPRESO, aclaro que: con Oficio No. FTCS-2024-0035-OF de fecha 07 de noviembre de 2024, el Dr. Mauricio Torres Maldonado, como presidente de la Función de Transparencia y Control Social, puso en conocimiento del Presidente de la República, Daniel Noboa Azín, para el trámite que en ejercicio de sus atribuciones y competencias corresponda, la solicitud de varios ciudadanos sobre la actuación del integrante de la Comisión Calificadora para la Renovación Parcial de los Jueces de la Corte Constitucional de Ecuador, Dr. Fernando Yávar. Como se detalla en el oficio, el presidente de la FTCS remitió al Ejecutivo el trámite mencionado. No se ordenó al presidente Noboa, ya que dicha acción no se encuentra dentro de su ámbito de competencia.

Marcia Ximena Díaz Merino

Secretaria Técnica del Comité

de Coordinación de la FTCS