Las contradicciones de algunos economistas

Entre los candidatos a la presidencia del Ecuador hay por allí un economista auspiciado por otro economista, que han hecho declaraciones que presentan muy serias contradicciones. Por ejemplo, el auspiciante, economista expresidente, ha dicho que él asesora a Nicolás Maduro. Francamente, si esto es verdad, más le convendría no mencionarlo. El estado en que se encuentra la economía en Venezuela no es la mejor carta de presentación para un profesional en Economía, y peor aún si está involucrado en una gestión que, a todas luces, no muestra ni el más leve signo de recuperación. Desde luego que van a utilizar como argumento el bloqueo de los Estados Unidos, sin embargo, por noticias internacionales se conoce que la adquisición de alimentos ha sido un mecanismo bárbaro de corrupción, con sobreprecios y calidades que dejan mucho que desear. ¿Será que es en este campo donde está asesorando el expresidente ecuatoriano? Una de las propuestas del candidato a la presidencia es la desdolarización, sin embargo, él, en sus proselitismos, sostiene que va a mantener la dolarización. ¡Qué barbaridad! Otra de sus propuestas es aumentar el impuesto a la salida de divisas al 27 %. ¿Sabrá este señor que este tipo de impuesto que se aplica a importaciones tecnológicas, equipamiento de industrias, equipos analíticos, equipamiento del aparato refinador ecuatoriano, finalmente se lo carga al consumidor ecuatoriano? Él sostiene que aumentando ese impuesto se evita la salida de divisas y habrá más circulante en el país. ¿Entenderá que para importar materias primas de muchas industrias (harina, por ejemplo), maquinaria industrial, fertilizantes y muchos otros rubros de producción, hay que pagar ese impuesto, y, que por deducción elemental, estos costos se cargan a los de producción? En las entrevistas que sobre este tema le han hecho, hasta ahora no le escuchado hablar de una diferenciación que impida que estos costos sean cargados al consumidor. ¿Se trata de una propuesta razonada o de una propuesta meramente populista?

Ing. José Jalil H.