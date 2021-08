Es elemental que cuando uno invita a su casa dispone del día y de la hora y a cuántas personas invita, pero resulta que Leonidas Iza le indica al Gobierno que lo invita, que él va a disponer del día de la hora y de cuánta gente va a ir para reunirse con el Gobierno; solamente a este individuo se le puede ocurrir semejante barbaridad.

Lo que quiere el dirigente indígena de la Conaie Leonidas Iza es citar a parte de sus seguidores al parque del Arbolito, de ahí avanzar como avanzaban los generales romanos por la gran vía hacia Carondelet, creyéndose, como se creen que son, los representantes del país. Señor Iza, bájese de la nube rosada, comience por abajo, sea concejal de su ciudad natal y ahí vaya aspirando; deje en paz a un gobierno que recién comienza, que tiene la aceptación del pueblo ecuatoriano porque ve que está haciendo las cosas más o menos bien. Le recuerdo que con votos de la Conaie, Correa llegó al poder. Su posición prepotente no va a asustar al pueblo ecuatoriano ni le va a permitir que envuelva en un caos a un sector del país, eso téngalo por seguro, las lanzas no nos asustan, lo que queremos de usted son buenas razones y deseos de colaborar con el país para sacarlo adelante, no confrontación.

Álvaro Luque