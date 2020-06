Centralismo vs. federalismo

Respetadísimos personajes de la academia vienen proponiendo un cambio de rumbo en la administración descentralizada del Estado ecuatoriano. El Ec. Francisco Swett, con una dialéctica sabia, nítida y evidentemente lógica, nos ilustra, no sin advertir de la imperfección de la idea, sobre lo positivo de dar un fuerte golpe de timón: agilidad en la toma de decisiones, disminución ostensible de la corrupción, etc. Vale resaltar su sentido objetivo, que no deja resquicio para descalificar la fórmula so pretexto de sentimientos regionalistas- independentistas. Es de esperar que las fuerzas vivas guayaquileñas tomen conciencia de la importancia de la teoría federalista y le den respaldo incondicional.

Ing. Fausto Moscoso O.