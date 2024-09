La facultad coactiva a favor de empresas del Estado fue establecida en 2008 en el gobierno de Correa, una facultad proclive a abusos. El Tribunal Contencioso Administrativo es la última instancia de los ciudadanos para defendernos de abusos de empresas del Estado. El TCA por su misma naturaleza contenciosa administrativa “es un foro oral y presencial” para tener un intercambio de documentos y la interacción entre las partes, para llegar rápidamente a una solución”, como dice la Dra. Jácome Ordóñez, CNJ 2016. El TCA hace una interpretación antojadiza del art. 4 del Cogep para conducir los juicios vía telemática u “oral”; parece que no ve que dice: “salvo los actos procesales que deban realizarse por escrito”. El manejo vía telemática y oral viola el debido proceso y hace imposible tener un juicio justo pues permite al juez ponente manejar tiempos y audiencia a su antojo. El TCA en la audiencia de juicio evidenció la intención de este manejo: desestimar documentos y pruebas escritas. Le dicen a mi abogado que “no lea”, que “memorice cifras y datos” de cada prueba, en “seis minutos” que el juez le concede. Solicitamos un perito y el juez pregunta a CNEL, que responde: solo si es de su grupo. CNEL pretende cobrarme una deuda que no es mía, como he demostrado con los mismos documentos de CNEL que el TCA no puede o no quiere ver. ¿Es CNEL una empresa de servicio público? ¿El TCA es un foro de justicia? El Estado tiene leyes para obligarte a todo y justicia para que no puedas reclamar nada”.

Juan Orús Guerra