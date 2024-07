Deben saber que los tiranos no están predestinados para gobernar eternamente

Escribí estas letras antes de las votaciones en Venezuela, con la esperanza de que triunfaría la oposición de manera contundente y que este noble pueblo recobraría la democracia, la libertad y el honor, derrotando para siempre al régimen fascista y tirano del chavismo, encabezado por Maduro y su círculo de delincuentes que acabaron con un digno pueblo. Ojalá hubiese triunfado la justicia; habría servido de ejemplo a pueblos como Cuba y Nicaragua, para que pierdan el miedo, con el convencimiento de que no hay dictadura eterna y de que el pueblo unido siempre triunfará, porque es el único dueño de su destino. Y también para que otros países que se inclinan por estos gobiernos llamados progresistas, no se dejen convencer; que sepan que el mejor sistema de gobierno es la democracia, porque permite escoger o cambiar el gobierno que más convenga, evitando que se eternicen en el poder, no para bien de sus pueblos sino para enriquecerse y mantener sus privilegios.

Deben saber que los tiranos no están predestinados para gobernar eternamente, como si el estado fuera patrimonio familiar, demostrando que son gobiernos más nefastos que las dictaduras que combatieron, como en Nicaragua, en donde los Somoza no actuaron con la crueldad de los Ortega y compañía.

C. Wellington Ríos Villafuerte