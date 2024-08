En carta publicada por EXPRESO del 18 de julio, constan algunas sugerencias de interés nacional, que según las consultas realizadas a diferentes profesionales, por el suscrito, valdría que se añadan otras veinte y cinco, como las siguientes: 1.- Las inversiones públicas deberían o no, prever siempre recursos para su mantenimiento. 2.- Las políticas que se están aplicando en Argentina son o no aplicables para nosotros. 3.- Son o no son ‘muy generosas’ las rebajas de penas a quienes cooperan con la justicia. 4.- El uso de criptomonedas debe o no legalizarse en el Ecuador. 5.- Estamos o no en una etapa de recesión económica. 6.- Es preferible o no que se haga inversiones pequeñas pero que demanden mucha mano de obra. 7.- El cuidado del medio ambiente debe ser o no cuidado preferente del primer mundo. 8.- Un incremento de impuestos afecta o no la recesión económica en general. 9.- Auditorías de la Contraloría General deben o no ser anteriores al gasto. 10.- Los impuestos deben o no ser básicamente progresivos o solo proporcionales. 11.- Son o no fáciles de evadir los impuestos directos, más que los indirectos. 12.- Deben o no existir impuestos a las herencias, legados y donaciones. 13.- El pago de remuneraciones es o no siempre un gasto corriente. 14.- Los impuestos a los predios rurales deben o no aplicarse solo cuando se transfieran. 15.- Debe o no volverse a consultar sobre la explotación petrolera de ITT. 16.- Los subsidios a las empresas deben o no suspenderse si no se respetan las obligaciones. 17.- Las garantías del Gobierno Central deben o no otorgarse a los GAD sin contragarantías. 18.- Es o no equivocado recortar el gasto público sin antes incrementar la inversión privada. 19.- Las políticas públicas deben o no ser estables, cuando menos en el corto plazo. 20.- El desarrollo económico del país debe o no ser más homogéneo y equilibrado. 21.- Los tributos deben o no pagarse en el lugar donde se generan los ingresos. 22.- Los ingresos que recibe el Estado por explotación minera deben o no aumentarse. 23.- Los gravámenes a la importación y consumo de productos suntuarios deben o no ser altos. 24.- Es o no necesario apoyar políticas sociales para encontrar confraternidad general. 25.- La situación económica del Ecuador, en este momento, está o no mejor.

Iván Escobar Cisneros