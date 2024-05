La convocatoria era para hoy en el parque Centenario, a las 3 de la tarde. Era un apoyo patriótico del Frente Nacional de Ciudadanos Independientes; se sumaron Colectivo Ciudadano por la Democracia y Movimiento Ciudadano Gente Libre. Originalmente era solo para reunirse en el parque pero surgió la idea de avanzar por la Av. 9 de Octubre hasta el Malecón. Mas resultó imposible por ser un día laboral, con tráfico, sin previo permiso de la Alcaldía de Guayaquil, que tendría que haber cerrado la calle. No conveniente en estos momentos que se necesita trabajar y requiriendo incluso de respaldo para un evento tranquilo, sin problemas que afecten la seguridad. La fiscal agradeció a Guayaquil, pero pidió que suspendan lo que se estaba organizando. La fecha no era la adecuada, debía haber sido un día domingo, que no es laborable, con el permiso del Municipio y la seguridad que se debía haber solicitado. A las personas que no se han enterado de que se suspendió el acto, pedimos disculpas.

Laura Esther Gómez Serrano