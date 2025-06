Cartas de lectores: ¡Hasta cuándo los soportamos!

Lo he dicho de forma reiterativa. Las leyes en este país las hacen los políticos. Los ciudadanos de a pie, no.

Los políticos, al menos en este país, no son administradores, no saben ni conocen lo que son principios básicos de administración. Por eso es que no entienden de planificación. No planifican nada.

Para muestra un botón: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Este organismo fue creado en la Constitución que fue aprobada en referéndum en septiembre 28 de 2008 y que entró en vigencia el 21 de octubre del mismo año.

Han pasado 17 años en que este nefasto organismo no sirve para nada.

Supuestamente, controlaría a los políticos a través de una participación social, pero sus integrantes han sido parte de partidos políticos y su labor ha estado marcada por sucesivos escándalos, denuncias de presuntos actos de corrupción, e incluso han sido destituidos y removidos todos sus integrantes antes del actual, en funciones.

Tanto es el desprestigio que tiene este organismo que se sugiere que las autoridades de control sean designadas directamente por la Asamblea, como era antes.

En febrero 5 de 2023 fue sometida a referéndum la eliminación de este organismo, pero esta propuesta fue rechazada.

Ya se habla de que vamos a ir a las urnas nuevamente (eso se llama falta de planificación y botar la plata) por el tema de bases militares en nuestro país; algo que está prohibido en la actual constitución (art. 5).

Este nefasto organismo, que debería de desaparecer, supuestamente está trabajando en la designación del (la) nuevo (a) fiscal general del Estado: (ojalá no se tarden uno o dos años en su designación).

Es que no se dan cuenta los políticos, que la gente esta cansada de ir a votar de forma continua, cada vez que a ellos se les antoja.

Roberto Flores