Cartas de lectores: La seguridad la hacemos nosotros

No permita que lo manipulen los engañadores, no haga caso a la oferta del dinero fácil

Hay inseguridad, aquello es más que evidente. La delincuencia está avanzando como un virus; cuando las autoridades quieran hacer algo será tarde, porque se enquistará en las altas esferas del poder. Su influencia será tal que legalizarán el delito.

Un síntoma de descomposición moral se observa en la impunidad de los infractores, la corrupción es denunciada y nada ocurre. Los denunciantes son perseguidos para callarlos, la sociedad ha caído hasta lo más bajo.

Aún hay gente buena que anhela vivir en paz, no han sucumbido a la tentación de la maldad. Todavía hay un atisbo de esperanza en el horizonte, no han perdido la fe en la justicia. No se deje engañar por los ofrecimientos de los estafadores.

La seguridad la hacemos nosotros, con nuestra actitud. No permita que lo manipulen los engañadores, no haga caso a la oferta del dinero fácil. No sea cómplice ni encubridor de nadie, tiene que hacer lo correcto por su propio bien. ¿Cuáles son los focos de inseguridad en el lugar donde vive?

¿Cuáles son las posibles soluciones, creativas y legales, que propone? ¿Qué hará para vivir en un ambiente sano, seguro y en paz? Nadie está seguro en ningún lugar, debe vivir a la defensiva para evitar que le causen daño. Proverbios 11:14... Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero