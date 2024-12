Cartas de lectores: Sangre en las carreteras

Nos estamos acostumbrando a oír en la radio, ver en TV y leer en los diarios que las carreteras se tiñen de sangre todos los días por accidentes de tránsito. En años anteriores han fallecidos más de 5.000 personas, con gran porcentaje de heridos. En este año pasan de tres mil personas (hombres, mujeres y niños). Tenemos un caso de una maestra que por incapacidad del chofer, que ya tenía sanciones por manejar el bus a grandes velocidades, tuvo un accidente y lleva más de dos años en tratamiento; el brazo derecho no lo puede alzar. No me vengan a exponer que los choferes no salen a matar. ¡Tienen que conducir con los cinco sentidos pues en sus vehículos llevan seres humanos, y tienen que responder por su integridad y llegar a su destino. La CTE debe reglamentar a los choferes. Doy las siguientes sugerencias, 1.Que en el parabrisas de cada unidad de transporte público se ponga un cartel con los nombres completos del chofer y el número del celular, así como los nombres completos del dueño del transporte. 2.Al salir el bus, tomar la prueba del alcoholemia y droga 3.Al llegar a su destino, volver a tomar dichas pruebas. 4.Actualizar el carné de conducir cada año para comprobar si está apto para conducir 5.Obligar a los empresarios a afiliar a los choferes al Seguro Social y que les paguen el sueldo que les corresponde. 6.Realizar pruebas psicológicas a los choferes para comprobar si están aptos para conducir. 7. Que los buses obligatoriamente se aseguren contra accidentes de tránsito para con ello solventar los gastos.

Gualberto Arias Bonilla