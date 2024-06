Cartas de lectores: Tenemos que recuperar al Museo de Arcilla

Diario Expreso, con un gran reportaje, nos hizo conocer que el Museo de Arcilla, el que narraba la historia de Guayaquil, adquirido en la administración del alcalde Jaime Nebot, no existía más, la ex alcaldesa Cinthia Viteri lo había encajonado.

Los guayaquileños visitamos, con amigos y familiares que venían del exterior, el museo de 11 hermosos murales de arcilla, con esculturas en alto relieve, una obra ejecutada por manos prodigiosas. Nos embelesaba la perfección de cada mural.

Escribí a este diario, el 2 de mayo, sobre la necesidad de saber dónde estaban los murales. Mi carta la leyó la escultura Carmen Cadena, quien hizo los murales de arcilla. Conversamos. Ella ya los había visto destrozados y me los envió en fotos, no lo podía creer; todos rotos en pedazos. No queda nada de lo fue una obra que trascendía por su belleza e importancia histórica.

Pedimos al exalcalde Nebot que reciba a la artista Carmen Cadena, ella está dispuesta a reconstruir su obra. Y demandar a Cinthia Viteri, por el atropello contra Guayaquil.

Los guayaquileños nos podemos unir buscar ayuda de la empresa privada, de la actual Alcaldía, de autoridades que se sumen, para buscar los fondos económicos que se necesitan para reconstruir los 11 murales.

Los que hemos visto la obra destrozada, deseamos que la vea el alcalde Nebot. Solo una mente que no estuvo en su sano juicio, enloquecida, pudo actuar así.

Pensamos que artistas de renombre como Jorge Saade, que conocen de cerca a Carmen Cadena, se pueden unir a la causa. Todos los artistas que tiene Guayaquil van a respaldar, como ha sucedido en otros casos.

Como ejemplo, La Casa de la Cultura, de la que no quedaba nada de lo que fue en sus orígenes, después de varias administraciones. Artistas ecuatorianos y extranjeros, la empresa privada, se unieron para recuperarla. En estos momentos, todas sus salas están haciendo programas diversos. Talleres para jóvenes y niños. Cuando hay decisión y unión, lo que parece imposible, se logra.

Laura Gómez Serrano