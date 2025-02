Cartas de lectores: ¿Qué queremos para nuestros compatriotas?

Tantas cosas increíbles que pasan en el país, digno de mejor suerte. Dieciséis candidatos a la presidencia de la República del Ecuador. Uno de ellos intentó por dos ocasiones incendiar el país. En EE.UU. hubo solo dos candidatos. En México hubo solo tres. Ambos países con mayor numero de habitantes. ¿Cómo nos verán en el exterior? Solo con el debate de los candidatos: Ripley estuviera rico solo con los memes que hubiera podido sacar. Nadie dijo: ¿cómo lo van a hacer?, ¿en qué tiempo lo van a hacer?, ¿con qué presupuesto se cuenta para hacer tal o cual obra? ¿Más endeudamiento, acaso? ¿Creerán que el FMI va a seguir aflojando dinero? No sabrán que en este y el próximo año hay desembolsos de capital e intereses que hay que cubrir. No sabrán que este organismo pone condiciones duras y severas para seguir desembolsarnos dinero. No sabrán que las deportaciones en EE.UU. van a generar menos remesas para el país. Es posible que para este año o el siguiente no haya el dinero para seguir pagando a los jubilados la pensión mensual a la que tienen derecho, porque en el peor gobierno que tuvo este país, “el de las manos limpias y los corazones ardientes” se le quito el 40 % del presupuesto, la asignación anual que le correspondía recibir por este concepto. Da risa ver cómo la ciudad y el país están empapelados de candidatos hipócritas que ofrecen el oro y el moro a la gente. La candidata de la RC en su eslogan de campaña dice: “Vamos a revivir Ecuador”. La señora no sabrá o no se acuerda de que por 10 años ella y los miembros de su partido saquearon este país. Desde allí el país esta muerto y ella lo quiere revivir ahora. Hay un candidato a asambleísta de otro partido que dice en su eslogan: ¡Lo mejor vuelve! Y yo le pregunto: ¿lo mejor de qué? ¡Cuántos proyectos de leyes represadas están en los archivos y cajones de los actuales asambleístas! Yo voto nulo. Acuérdense de que de cada 100 ecuatorianos hay 58 que están en la informalidad y solo 42 trabajando. ¿Esto queremos para nuestros compatriotas?

Roberto Flores