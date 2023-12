Cartas de lectores: Promesa de Navidad

Un niño ha nacido, la promesa se cumplió. Muchas cosas pasaron antes del milagro, la necesidad abrió el camino de la redención. Fue profetizado su advenimiento: las promesas de Dios son reales. La encarnación de Jesús es inexplicable para la mente del incrédulo y el escéptico, los creyentes creen en la santa concepción, allí se fue gestando el amor incondicional. El mal persigue al bien para destruirlo, no logrará detener a la fuerza de la bondad. Quienes anhelan hacer lo correcto son respaldados por la gracia de Dios. Su palabra tiene validez moral, no te exige lo que no puedes hacer; no prohíbe, da a elegir. Haces el mal que te guía hacia el abismo o el bien que te conduce al cielo. “La Navidad es el cumplimiento de una promesa; lo que Dios te dice a través de su palabra escrita es cierto”. ¿Por qué Dios cumple sus promesas? ¿Las promesas de Dios tienen validez moral y espiritual? ¿Quiénes no cumplen lo que prometen? Isaías 9:6...Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero