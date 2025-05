Cartas de lectores: Preguntas -reformuladas- de cardenales al Papa

¿Puede un penitente, admitiendo un pecado, que niega de la intención de no cometerlo, recibir válidamente la absolución?”

“¿Es posible que la Iglesia hoy enseñe doctrinas contrarias a las enseñadas antes sobre fe y moral, por el Papa ‘ex cathedra’, en un Concilio Ecuménico, o en el magisterio universal ordinario de obispos esparcidos por el mundo (Cf. Lumen Gentium, 25)?”. “¿Es posible, en ciertas circunstancias, que un sacerdote bendiga uniones homosexuales, sugiriendo que tal comportamiento en sí mismo no es contrario a la ley de Dios y al camino hacia Dios?”. “El Sínodo de Obispos que se celebrará en Roma y que incluirá solo una representación electa de pastores y fieles, ejercerá, en cuestiones doctrinales o pastorales sobre las que será llamado a expresarse, ¿la autoridad suprema de la Iglesia, que solo pertenece al Romano Pontífice y al colegio de obispos unidos al Papa (Cf. can. 336)?”. “¿Podría la Iglesia a futuro tener facultad de conferir ordenación sacerdotal a mujeres, contradiciendo la reserva exclusiva del sacramento a varones bautizados...?”. “¿Puede un penitente, admitiendo un pecado, que niega de la intención de no volver a cometerlo, recibir válidamente la absolución sacramental?”.

Óscar Biscet