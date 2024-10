Solo en este país vemos situaciones que debieron haber sido resueltas en tiempo pasado para no sufrir las consecuencias en el presente, por decisiones que debieron tomarse oportunamente, como el caso de los apagones. Por culpa de ineptos y corruptos que nos han gobernado a través del tiempo, las estamos viviendo hoy. Ripley se hubiese hecho millonario si hubiese vivido aquí. Y a Poncio Pilatos los politiqueros de este país le hubiesen ganado lavándose las manos, como hacen a diario. Una señora que trabaja en la Asamblea “amenazó con irse a su casa”, si no se destituía a la ministra del Interior, interpelación efectuada por ella y su partido, sin fundamento alguno y sin argumentos sólidos. Ojalá cumpliera lo dicho, el país se lo agradecería. Entre las cosas sensatas que ha hecho el TCE y el CNE está el rechazar inscripciones de candidatos a asambleístas nacionales de cuatro partidos políticos por falta de requisitos, declaraciones juradas de bienes y planes de trabajo. Sus dirigentes han cuestionado dicho fallo; según ellos “es un ataque a la democracia”. Otro dirigente político señala: “lamentamos las descalificaciones al representar un golpe al derecho de elegir en democracia”. Cuánto dinero ahorrará el país con esta decisión. Nuestros politiqueros no necesitan trabajar, viven de la política; y lo peor de todo es que no gastan un solo centavo de su bolsillo. Que no puedan cubrir algo tan elemental como esos tres requisitos fundamentales es increíble, pues en toda elección siempre participan los mismos candidatos y conocen los requisitos a cumplir.

Roberto Flores