Cartas de lectores: La política vs. la politiquería

La política ha sido vejada, injuriada y desprestigiada, ya no tiene ni ciencia ni arte

Se acercan las elecciones y por ende las fichas están listas para el tablero de la política. Los mismos cromos repetidos vuelven al álbum, cómo si no cansara verlos participar en las papeletas electorales, sin valores éticos, peor principios morales. Un político consiste en dar un discurso con una estrategia bien diseñada, en cambio un politiquero prepara un mismo discurso trillado y abolido con su verborrea barata, con falacias e ilusas propuestas a sus electores. Un político debe tener una hoja de vida pulcra, sin manchas, ni antecedentes de mala reputación, y mucho menos de bailarín, cómo si fuese Cantinflas bailando en todos los partidos. La política ha sido vejada, injuriada y desprestigiada, ya no tiene ni ciencia ni arte, peor participar en la democracia, gobierno del pueblo, sino un pueblo sin gobierno. La política consiste en saber a dónde va, cómo se va, y a quién se va”. Los políticos se parecen todos; pretenden construir un puente donde no existe un río; es como que un pelafustán devuelva lo robado en su gobierno abolido.

Javier Valarezo Serrano