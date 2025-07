Cartas de lectores: Los percebes políticos

Proverbios 29:5... El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Reina-Valera. 19960. Todos los políticos tienen sus percebes, detrás de ellos están elogiándolos. Los aplausos no son gratuitos, se aprovechan de los egos para obtener algún beneficio. Estos percebes son insistentes, no miden las consecuencias de sus actos, solo esperan el momento propicio, para lanzar su manotazo; pretenden aprovecharse de la confianza. Si te encuentras con un percebes, huye y no te dejes engañar por sus encantos. Los que caen en la trampa pierden su alma, como parásitos caminan con altivez. Que Dios nos haga conscientes de la falsedad. El deshonesto y sus cuarenta percebes benefician a sus familiares con cinismo, no les importa el trauma que provocan; solo les interesa obtener ventaja. Que Dios nos libre de esta plaga. ¿Quiénes se están aprovechando del poder? ¿Cuáles son los beneficiarios de las injusticias? ¿Cómo nos liberamos de los percebes políticos? Junto al poder fueron creciendo; los que se aprovechan están en la sombra, esbozando una sonrisa con picardía.

Agustín Romero