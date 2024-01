Cartas de lectores: Peajes vía a la costa

El martes 2 de enero salió en este Diario un artículo sobre el peaje. Me parece perfecto que quienes viven cerca de los peajes y/o transiten mucho por ellos tengan un descuento especial. Existe una caseta que es exclusiva para usuarios que han sacado la tarjeta Teletag. Esos usuarios han prepagado el servicio, por lo tanto deben tener una ventaja o prioridad al momento de pasar por el peaje. Pero no es así. Como pueden ver en la fotografía tomada por ustedes hay dos casetas que dicen Telepeaje-Pago Exacto. Es obvio que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no inventó los peajes, los copió de otros países (segurísimo más avanzados que nosotros). ¿Y ni siquiera pueden copiar bien? En todos los peajes que he pasado en el exterior la mayoría de las casetas dicen Pago Exacto, por lo menos hay dos para Teletag y solo una para los que no tienen cambio exacto. La caseta que debe ser exclusiva para Teletag estaba apagada y pasaban los carros pagando incluso con billetes de $ 20, una total falta de consideración para el resto. Justo en los días de mayor tráfico de regreso de las playas lo apagan y permiten que pasen todos los carros; la gran mayoría no tiene el dólar a la mano, que les tomaría no más de cinco segundos en pasar, pero no… Los ‘muy delicados e inteligentes’ conductores, recién llegando a la caseta meten la mano a la billetera y sacan un billete. Y el de atrás, que se las aguante. El sentido común es el más escaso de los sentidos; da pena y vergüenza que las ‘autoridades’ tampoco lo tengan. Ojalá corrijan esos errores.

Víctor Garzozi