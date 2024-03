¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie? Los que no somos parte de la politiquería y corruptela. Felicitar y agradecer lo hecho hasta aquí por la fiscal del Estado en los casos Metástasis, Purga y otros más, donde observamos lo podrida que es la política y sus politiqueros, al igual que la justicia. No extraña, cuando existe de por medio dinero del narcotráfico. En la Asamblea, el partido de mayoría, RC, pretende traer a toda costa a su falso líder, cambiando y haciendo reformas a artículos del COIP, hecho por ellos mismos cuando cambiaron el Código Penal. Menos mal otros se dieron cuenta a tiempo. En el CNE no les pagan a los ciudadanos que son obligados a formar parte de las mesas en las elecciones, pero el ciudadano común es multado si no asiste a votar. Trajeron de Argentina deportados en un abrir y cerrar de ojos a los familiares de un delincuente; al principal de una empresa pública del régimen anterior que se fugó y está detenido allá, aún no lo pueden traer “del cogote” para que cante todo. Y se ha vuelto costumbre -en los últimos tres gobiernos- que no haya medicamentos ni insumos médicos en hospitales del IESS y MSP. Lo más grave es que lo sufrimos los jubilados, que por más de 30 años aportamos al IESS para que el dinero retenido sea administrado por ineptos y corruptos gobernantes. En cambio, sí hay dinero para elecciones, consultas populares y referendos. Se van a botar a la basura $ 60 millones, y lo que es peor: se entrega recursos a partidos políticos para que hagan campaña por el SÍ o el NO. ¡Increíble!

Roberto Flores