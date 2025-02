Dentro de los estudios geopolíticos de los estados y composición geográfica existen aproximadamente 17 golfos con sus nombres en el mundo; han tomado en consideración nombres relacionados con los países donde sus costas y límites están definidos territorialmente. En el caso concreto del Golfo de México, descubierto por Américo Vespucio en 1497 y designado así desde 1550 en el mapa mundial, la presidencia actual de EE.UU. solicita se cambie en Google aplicando inteligencia artificial para que se llame Golfo de América. Cambiarlo de manera uniestatal es ir en contra de la historia y de tratados internacionales, actuar equivocadamente por parte de mandatarios que desean molestar la paciencia de pueblos tranquilos, y como no saben en qué y cómo responder por sus presupuestos, realizan actividades ajenas a los menesteres para los que fueron elegidos. Esperemos que el golfo de Guayaquil, cuyo nombre fue colocado por Pedro Vicente Maldonado en 1750, no sea cambiado por países de manera antojadiza, como San Martín, que cuando llegó a Guayaquil el 26 de julio de 1822 y se encontró con Bolívar, le indicó en forma ladina que quería independizarse de España y le solicitó que le preste caballos, hombres, pertrechos y municiones. Bolívar, un tanto enfermo, solo le dio un banquete y brindó por el encuentro en el Malecón, donde San Martín tal parece quiso adueñarse de Guayaquil, fundada el 15 agosto de 1534 por Diego de Almagro en la provincia de Chimborazo y luego trasladada a la costa en 1535 al Cerrito Verde por Sebastián de Benalcázar. San Martín y su comitiva peruana sugirieron anexar Guayaquil al Virreinato de Lima y cambiar el nombre del Golfo de Guayaquil por el de Mar de Grau. En la actualidad, tal parece que la soberanía territorial de los pueblos está siendo trastocada por países que quieren mantenerse con grandeza hegemónica, lo que nuestros países latinos no tienen. En Derecho Internacional, y específicamente en temas territoriales, la soberanía de los pueblos no debe ser soslayada por otros países, pues todos los pueblos son soberanos y deben ser respetados. Estimo que los cambios de nombres obedecen a poder realizar pesca marítima dentro de esas aguas privadas, como una especie de sala vip para empresas industriales pesqueras que disponen de barcos adecuados a sus intereses, perjudicando a los países dueños de sus riberas y playas marinas con su pesca y fauna marina, que es sustento alimenticio de sus ciudadanos.

José Arrobo Reyes